В УДА "Південь" розповіли про наслідки атаки на нафтобазу у Феодосії

Українські військові вночі 7 жовтня вдарили по нафтобазі у Феодосії. Дві третини бази пошкоджено або ж знищено, а її відновлення займе велику кількість часу.

Важливим є те, що тепер окупанти можуть відчути проблему з паливом на фронті. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що наслідки атаки відчують й окупанти в тимчасово окупованому Криму.

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Наслідки атаки на нафтобазу у Феодосії

Речник наголосив, що приблизно 2/3 бази у Феодосії пошкоджено або ж повністю знищено. Тут мовиться не лише про ліквідацію 8 з 12 резервуарів, адже це очевидно, а про удари по інфраструктурі.

Це надзвичайно важливо, тому що нафтопереробна галузь вимагає підсанкційних матеріалів та обладнання, яких Росія не має.

В цьому плані Феодосія "вибуває зі строю". Наскільки? Я думаю, що цей проміжок часу не вимірюється тижнями чи місяцями, а більше, – зазначив Братчук.

На думку речника, атака не так матиме наслідки щодо фронту, як щодо цивільних окупантів, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму. Адже все, що мають цивільні, Росія буде забирати для російської армії.

В будь-якому разі це суттєве пошкодження,

– підкреслив Братчук.

Також, за словами речника, в атаці є ще один важливий момент, який не стосується російської ППО, яка "нічого не змогла зловити", а саме логістичного ланцюга.

Спершу Україна атакувала НПЗ в Краснодарському краї, потім паромні переправи, які займаються логістикою пально-мастильних матеріалів, тепер і Феодосію. Кінцевим результатом буде місце, де це пальне мало б надходити.

Зауважте! Вище російське командування обмежило час перебування точок зберігання палива на одній локації до 10 – 12 годин через страх подальших ударів.

"Тому, маю надію, що результат буде, а саме проблеми у ворога з пальним на фронті", – зауважив Братчук.

До слова, місцевим, що живуть неподалік від нафтобази, тільки на шосту добу дозволили повертатись додому. Росіяни досі не назвали реальну причину пожежі. Задимлення над нафтобазою вже немає. Проте режим надзвичайної ситуації у Феодосії не зняли.