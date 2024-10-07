Атака на нафтобазу у Феодосії: агенти "Атеш" рік передавали інформацію Силам оборони

У тимчасово окупованому Криму горіла нафтобаза. До організації атаки долучились і активісти руху "Атеш".

Партизани руху "Атеш" сприяли атаці на нафтобазу у Феодосії. Зокрема, вони розповіли, що з жовтня 2023 року агенти нашого руху активно збирали інформацію про роботу нафтобази та точки розміщення ворожих засобів ППО.

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Це створить серйозні проблеми для Росії

Зібрану інформацію передавали Силам оборони України протягом кількох місяців.

Удар по нафтобазі створить серйозні проблеми для забезпечення російських військ на лівому березі Дніпра, і це лише початок,

– підкреслили активісти.

Про атаку стало відомо вранці 7 жовтня росіяни заявляли, що перед тим, як там спалахнула пожежа, було чути звук схожий на гул літака, а поті вибухи.

Окремо варто відзначити роботу українських партизанів у Криму, які продовжують фіксувати усі пересування окупантів, нафтобази та склади із боєприпасами. У такий спосіб Крим стає все небезпечнішим для росіян.