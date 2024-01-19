Свіженька "бавовна" на нафтобазі у Росії: показуємо на карті, де розташовані Клинці

У Росії ніч проти 19 січня знову не була спокійною, а громадянам країни-агресорки марилися "невідомі безпілотники у небі". Зрештою стало відомо про "цвітіння бавовни" на нафтобазі у Клинцях у Брянській області.

Джерела 24 Каналу у спецслужбах підтвердили, що ця атака по ворожому об'єкту була роботою української розвідки. Де розташоване місто Клинці, у яких палала нафтобаза – читайте у матеріалі.

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Як далеко від України Клинці у Брянській області Росії

Російські пропагандисти зазначали, що нафтобазу намагалися атакувати безпілотним літальним апаратом, але його буцімто вивели з ладу засоби радіоелектронної боротьби. Водночас губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз сказав, що під час "знищення БпЛА", він все ж встиг скинути боєприпас на нафтобазу.

Росіяни також зазначали, що постраждалих унаслідок атаки на нафтобазу нібито немає, а на місці вже працюють пожежники та всі необхідні екстрені служби.За словами очевидців, ця нафтобаза розташована біля вокзалу у Клинцях, а саму заграву бачили у кількох районах міста.

Згодом співрозмовники 24 Каналу у спецслужбах розповіли, що Україна продовжує працювати по російській інфраструктурі. Зокрема, ГУР вживає певних заходів, щоб брехня російської влади ставала все більш очевидною навіть для місцевого населення.

Джерело також зазначило, що площа пожежі на нафтобазі у Клинцях становить 1 тисячу квадратних метрів. Там горіли чотири резервуари з бензином.

Варто зазначити, що місто Клинці у Брянській області розташоване за майже 160 кілометрів від крайньої північної точки на кордоні України. Таким чином, ця атака вчергове підтверджує здатність українських засобів та "дірявість" російської протиповітряної оборони.

Де розташовані Клинці у Брянській області Росії: дивіться на карті

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