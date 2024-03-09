Важливі підприємства на Курщині та Брянщині: вороги розповіли, куди вдарили дрони

Росіяни бідкались через масовану атаку дронів вночі проти 9 березня. Проте невідомі безпілотники вдарили по Росії й напередодні.

У ворожих телеграм-каналах написали про наслідки атаки дронами вдень 8 березня. Окрім того, тривожно росіянам було вночі проти 8 березня, пише 24 Канал.

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Які наслідки атаки дронами

Російський телеграм-канал заявив, що дрони атакували два об'єкти окупантів. Зокрема, мовиться про:

нафтобазу ТОВ "Бєлгородський нафтопереробний завод" у місті Будівельник Яковлівського району – там дрон спав та здетонував;

Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Залізногірську Курської області. Там знайшли безпілотник.



Росіяни розповіли про наслідки атаки / Скриншот з телеграм-каналів

Традиційно нібито потерпілих та поранених немає.

Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков від ранку 8 березня бідкався через атаку дронів. Зокрема, він заявив, що над Бєлгородською областю ППО збила 2 дрони у районі сіл Біломісне та Болдирівка. За його даними, традиційно поранених не було, як і пошкоджень.

Губернатор Курської області Роман Старовойт також побідкався, що дрони атакували його регіон. Зокрема, він запевнив, що 1 безпілотник нібито збили.

Також прибічник Путіна звинуватив Україну в обстрілі селище Тьоткіне Глушківського району. Мовляв, було 5 прильотів у районі залізничної станції.

Росія вночі проти 9 березня також заявила про атаку дронів. Міноборони традиційно відзвітувало про роботу ППО, проте очевидці написали про пожежу на авіаційному заводі Берієва та атаку по аеродрому.

До речі, Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат є другим за величиною підприємством в Росії, яке виробляє залізняк для чорної металургії. Варто зауважити, що 6 березня 2024 року там була пожежа внаслідок влучання безпілотника у резервуар з паливом.

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