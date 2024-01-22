Війна важливіша: як Путін реагує на регулярні удари України по об'єктах російського ВПК

Українські безпілотники вночі 21 січня атакували ще один важливий об'єкт на Росії – нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл", який належить другу Владіміра Путіна. Експерти вважають, що такі операції України є ефективним методом зупинення агресії.

Мовляв, російський президент бачить, що горять об'єкти, які належать його близькому оточенню, а це може прямо вплинути на фінансування війни й бажання воювати у диктатора відіб'ється. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, чи відповідає така теорія дійсності.

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Що найважливіше для Путіна

Гєннадій Тимченко – один з власників російської компанії "Новатек", до якої належить нафтопереробний завод, та за сумісництвом друг Путіна. За даними ЗМІ, російський мільярдер навіть надав свою яхту для святкування 40-річчя Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою диктатора.

Я думаю, що Путіну зараз байдуже, чиї підприємства горять. Тимченко йому друг, але все ж таки війна дорожче,

– зауважив Гудков.

За його словами, зараз головна війна для Путіна – збереження влади, адже програш у війні для російського президента означає можливу смерть.

Якщо внаслідок поразки влада ослабне, на що ми, звісно, сподіваємося, то режим може колапсувати й навряд чи Путін виживе. Зараз диктатор бореться за своє життя і тому йому байдуже, чи згорить термінал у його друзів мільярдерів,

– мовив російський опозиційний політик.

До того ж удар по терміналу має психологічний ефект. На думку Гудкова, головна ціль й ефект атаки – позбавлення російської армії боєпостачання. Україна має повне право завдавати подібні удари. Мова йде не тільки про снаряди, а й техніку, яку треба заправляти. Будь-який удар по постачанню війська – це удар по самій армії.

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