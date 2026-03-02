Палало гарно: дрони вгатили по одному із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі

У ніч проти 2 березня безпілотники атакували Новоросійськ, після чого виникла пожежа на території нафтового термінала "Шесхаріс" у порту на Чорному морі. Місцева влада підтвердила атаку, однак заявила лише про пошкодження будинків внаслідок падіння уламків збитих дронів.

Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи. Про це пише телеграм-канал ASTRA.

Що відомо про атаку на нафтовий термінал?

В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили атаку дронів, зазначивши, що уламки збитих безпілотників пошкодили кілька житлових будинків. Про інші наслідки офіційно не повідомлялося.

Згідно з інформацією аналітиків пошкоджено нафтоналивний термінал "Шесхаріс" / телеграм-канал ASTRA

За даними аналізу фото та відео очевидців, оприлюдненого ЗМІ, ціллю удару міг бути саме нафтоналивний комплекс "Шесхаріс" – один із найбільших стратегічних терміналів Росії, який забезпечує прийом, зберігання та відвантаження нафти на танкери та відіграє важливу роль в експортній інфраструктурі півдня країни.

Раніше об'єкт уже зазнавав пошкоджень внаслідок атаки. Українська сторона офіційно не підтверджувала удар.

