Внаслідок атаки дронів на Новолипецькому металургійному комбінаті є пошкодження, – ЗМІ

У ніч проти 17 червня росіяни прокинулися від атаки українських дронів по кількох ворожих об'єктах. Згодом стало відомо, що серед атакованих об'єктів був Новолипецький металургійний комбінат.

Російські ЗМІ та влада Липецька у соцмережах активно бідкаються черговому обстрілу. Вони поширюють відео атаки українських дронів та стверджують, що комбінат у Липецьку зазнав пошкоджень, пише 24 Канал.

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Росіяни у своїх телеграм-каналах поскаржилися, що внаслідок нічної атаки БпЛа Новолипецькому металургійному комбінаті було пошкоджено трубопровід в одному з цехів.

Зокрема однією з цілей БпЛа став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях,

– підтвердили джерела у ГУР інформацію про нічну атаку 24 Каналу.

Додамо, що на комбінаті виготовляють чавун, сталеву заготовку, метал для військової промисловості.

Мешканці Липецька кажуть, що російська ППО нібито збила 2 безпілотники, але впали вони не деінде, а саме на територію комбінату.

Хоча деякі російські телеграм-канали стверджують, що прильотів по комбінаті нібито не було.

"Дрони-камікадзе літального типу з 2 – 3,5 кілограмами вибухівки на борту посадили силами РЕБ за два кілометри від підприємства. Уламки впали на приватний сектор і трохи пошкодили один із будинків", – пишуть там.

Росіяни шоковані цією атакою, адже "настільки масштабно НЛМК атакували вперше".

На місці падіння уламків працюють правоохоронці. Постраждалих, кажуть, серед росіян немає.

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"Зберігається червоний рівень небезпеки. Системи виявлення та придушення перебувають у стані готовності. Прошу вас не публікувати фото та відео про наслідки подібних атак. Це допомагає противнику коригувати напрямок та точність", – написав губернатор Липецької області Ігор Артамонов, боячись чогось.

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