Удар по економіці: як потужна атака на Новоросійськ пов'язана з війною на Близькому Сході

Вночі 2 березня дрони атакували Новоросійськ. На території нафтового терміналу "Шесхаріс" у порту на Чорному морі виникла пожежа. Це дуже важлива станція.

Це серйозно вдарить по економіці Росії, тому це гарна новина для України. Військовий оглядач Іван Тимочко зауважив 24 Каналу, що, зокрема, на це вплине активність бойових дій на Близькому Сході.

До теми Дрони атакували Новоросійськ із повітря і моря: там палає нафтовий термінал

Як це вплине на економіку Росії?

Іван Тимочко розповів, що нафтоналивна станція "Шесхаріс" дуже важлива для Росії. Свого часу у цьому порту перекачували на експорт до 30% нафти. По ній раніше уже були завдані удари.

З'явився досить цікавий відеоролик. Не знаю, наскільки він заслуговує на підтвердження. Але на відео доволі характерні потріскування під час пожежі. Найімовірніше, нафта не вміє так потріскувати. Але вміє потріскувати боєкомплект під час детонації. Тому я думаю, що протягом дня буде дуже багато цікавої інформації,

– сказав він.

Це військовий стратегічний порт Росії, де розташовані російські військові кораблі, субмарини, там доволі серйозна мережа радіолокацій, локаційних станцій. Відомо, що навіть коли російські стратегічні бомбардувальники вилітали з Енгельса, рухалися в сторону Каспію, то військова авіація на їхнє прикриття вилітала з Новоросійська.

Коли такий один чи декілька центральних вузлів виходять з ладу, то це удар по російській економіці. Якщо враховуємо активність бойових дій на Близькому Сході і те, що зараз арабські країни теж скористаються нагодою, оскільки ціна на нафту почала зростати. Росія могла би торгувати нафтою, але така важлива нафтоналивна станція вийшла з ладу. Тому арабські країни або США постараються зайняти цю нішу,

– пояснив військовий оглядач.

Росія не просто не заробляє, а не може скористатися ситуацією, коли її союзника, тобто Іран, атакують. Попри те, що Москва себе називає вважає союзником іранського режиму, вони дуже активно почали боротися за ринок збуту нафти.

Іран зав'яз у бойових діях, Росія зав'язала в Україні. Крім того, Тегеран не може продавати нафту, росіяни не зможуть зайняти його нішу і наростити потенціал, бо змушені розв’язувати свої проблеми. Звичайно, це не обвалить ринок нафти Росії, але суттєво вплине на нього,

– підкреслив Тимочко.

Найімовірніше, пожежа і далі буде розростатися у цьому порту. Нафтопереробна галузь – дуже важлива для військового бюджету Росії. Тому у ворога знову виникли проблеми.

Що відомо про цю атаку?