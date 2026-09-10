З'явилися супутникові знімки уражених у Новоросійську кораблів

У ніч проти 9 вересня портова інфраструктура Новоросійська опинилася під масованим ударом. Під час цієї атаки були уражені чотири російські військові кораблі.

Вже наступного дня з'явилися супутникові знімки уражених кораблів у Новоросійську. Їх опублікував телеграм-канал Exilenova+.

Які кораблі були атаковані у Новоросійську

Серед "впольованих" суден – малий ракетно-артилерійський корабель проекту 21631 "Буян-М".

Це багатоцільовий бойовий корабель 3-го рангу. Він є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс", якими ворог регулярно обстрілює українські міста.

За наявною інформацією, після зазнаних пошкоджень судно повністю вийшло з ладу.

"Буян-М" у Новоросійську після прильоту / Фото з соцмережі

Також було підбито ворожий фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.

Унаслідок влучних ударів на палубній надбудові фрегата виникла пожежа. Корабель "Адмірал Ессен" – носій крилатих ракет "Калібр", які Росія постійно запускає по цивільних об'єктах України.

"Адмірал Ессен" після атаки / Фото з соцмережі

Під удар потрапив й інший фрегат і носій "Калібрів" – "Адмірал Макаров".

"Адмірал Макаров" знову був під ударом / Фото з мережі

Зауважимо, що у ніч проти 12 серпня українські сили вже атакували ракетоносії "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Також тоді прилетіло по патрульному кораблю "Васілій Биков".

Уночі був атакований і великий десантний корабель проєкту 11711 "Петр Моргунов". Ймовірно, він не зазнав значних пошкоджень через недоліт.

Майже уражений "Петр Моргунов" / Фото з мережі

Нагадаємо, що у ніч проти 9 вересня Сили оборони, окрім військових кораблів, уразили: