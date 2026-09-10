З'явилися супутникові знімки уражених у Новоросійську кораблів
У ніч проти 9 вересня портова інфраструктура Новоросійська опинилася під масованим ударом. Під час цієї атаки були уражені чотири російські військові кораблі.
Вже наступного дня з'явилися супутникові знімки уражених кораблів у Новоросійську. Їх опублікував телеграм-канал Exilenova+.
Які кораблі були атаковані у Новоросійську
Серед "впольованих" суден – малий ракетно-артилерійський корабель проекту 21631 "Буян-М".
Це багатоцільовий бойовий корабель 3-го рангу. Він є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс", якими ворог регулярно обстрілює українські міста.
За наявною інформацією, після зазнаних пошкоджень судно повністю вийшло з ладу.
"Буян-М" у Новоросійську після прильоту / Фото з соцмережі
Також було підбито ворожий фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356.
Унаслідок влучних ударів на палубній надбудові фрегата виникла пожежа. Корабель "Адмірал Ессен" – носій крилатих ракет "Калібр", які Росія постійно запускає по цивільних об'єктах України.
"Адмірал Ессен" після атаки / Фото з соцмережі
Під удар потрапив й інший фрегат і носій "Калібрів" – "Адмірал Макаров".
"Адмірал Макаров" знову був під ударом / Фото з мережі
Зауважимо, що у ніч проти 12 серпня українські сили вже атакували ракетоносії "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Також тоді прилетіло по патрульному кораблю "Васілій Биков".
Уночі був атакований і великий десантний корабель проєкту 11711 "Петр Моргунов". Ймовірно, він не зазнав значних пошкоджень через недоліт.
Майже уражений "Петр Моргунов" / Фото з мережі
Нагадаємо, що у ніч проти 9 вересня Сили оборони, окрім військових кораблів, уразили:
- військово-морську базу "Новороссийск" та об'єкти військової гавані;
- об'єкти зберігання мазуту;
- інфраструктуру термінала "Шесхаріс";
- зерновий термінал КСК.