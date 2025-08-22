Де розташована нафтоперекачувальна станція "Унеча", яку атакували ЗСУ: показуємо на карті
- Українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" в Брянській області Росії, яка є ключовим вузлом нафтопроводу "Дружба".
- Станція розташована за 59 кілометрів від кордону з Україною та має потужність прокачувати до 60 мільйонів тонн сировини на рік, що є критично важливим для російської нафтової інфраструктури.
- Постачання нафти через "Дружбу" до Угорщини було припинено після атаки, що підтвердив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.
Українські захисники за допомогою дронів атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області Росії. Ця станція є частиною вузла сумнозвісного нафтопроводу "Дружба".
Де розташована нафтоперекачувальна станція "Унеча" на карті та наскільки далеко від кордону України – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Де розташована нафтоперекачувальна станція "Унеча"?
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області, що в Росії. Удар завдали бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.
Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується,
– написав "Мадяр".
Нафтоперекачувальна станція "Унеча" – це найбільший вузол магістральної мережі нафтопроводів "Дружба", розташований у Брянській області Росії, який забезпечує транспортування нафти, у тому числі потреб військово-промислового комплексу країни-агресора.
Станція має потужність прокачувати до 60 мільйонів тонн сировини на рік і є критично важливим об'єктом для російської нафтової інфраструктури.
Саме місто Унеча, де розташована НПС, пролягає за 59 кілометрів від кордону України у Чернігівській області.
Де розташована нафтоперекачувальна станція "Унеча": дивіться на карті
Цікаво, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що постачання нафти через "Дружбу" до країни після атаки припинилося. За словами очільника МЗС, це стається вже втретє за короткий проміжок часу.
Що відомо про атаки на нафтопровід "Дружба"?
У ніч проти 18 серпня українські військові атакували нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області. Через удар було зупинено роботу магістрального нафтопроводу "Дружба", що спричинило припинення постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.
Через 2 доби в Угорщині та Словаччині підтвердили, що постачання нафти через цей нафтопровід було відновлено. Глава МЗС Петер Сіярто навіть подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за "швидке відновлення пошкоджень, які були завдані атакою".
До цього джерела 24 Каналу повідомляли, що дрони ГУР МО атакували нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Транснефть Дружба" у Брянській області. Тоді в місті Унеча та районі пролунала серія вибухів, після чого на ЛВДС "Унеча" розпочалася сильна пожежа.