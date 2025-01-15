У Волгоградській області Росії спалахнув завод "Лукойлу"
У ніч проти 15 січня у Росії знову було неспокійно. Місцеві повідомляють про пожежу на НПЗ "Лукойл"
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про нову атаку на російський НПЗ
Близько 4 години ранку в Червоноармійському районі Волгограда спалахнув нафтопереробний завод "Лукойл". Місцеві жителі писали у соцмережах, що чули вибух.
Пожежа на російському нафтозаводі: дивіться відео
Оперативні служби підтвердили пожежу на об'єкті, зазначивши, що на заводі зайнялася установка № 18 та два теплообмінники. Проте там поспішили запевнити, що загоряння виникло через "внутрішні причини".
Точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, ніяк не пов'язаної з будь-яким зовнішнім впливом,
– пишуть там.
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За данними оперативників, постраждалих та загиблих немає. Також там переконують, що пожежа вже погашена.