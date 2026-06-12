Під ранок дрони атакують Татарстан: там сильно горить дуже важливий для Росії об'єкт
У російському Татарстані неспокійний ранок. Там виникла потужна пожежа після атаки дронів.
Телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+ повідомляють про атаку безпілотників на Нижньокамськ.
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Що відомо про атаку на Нижньокамськ?
За даними каналів, дрони уразили об'єкт "Сібуру".
"Сібур" – це одна з найбільших нафтохімічних компаній Росії. Вона виробляє пластики, синтетичний каучук, поліетилен, поліпропілен та іншу хімічну продукцію з нафти й газу.
У Нижньокамську компанія має великий комплекс – "Нижньокамскнефтехим". Це один із найбільших заводів Росії у сфері нафтохімії.
Ймовірно, саме він опинився під ударом. Монітори пишуть, що на НПЗ зайнялася установка АВТ-8.
Довідка: АВТ – це установка первинної переробки нафти. Вона фактично є одним із головних вузлів НПЗ: там сиру нафту розділяють на бензинові, дизельні, гасові та інші фракції.
Пожежа у Нижньокамську на НПЗ / Фото з соцмережі
Над містом здійнявся сильний дим: дивіться відео
У Татарстані палає нафтохімічний завод: дивіться відео
Пожежа на НПЗ розгорається: дивіться відео
У Нижньокамську вже дуже сильно палає: дивіться відео
Димовий хвіст від пожежі розростається: дивіться відео
Момент вибуху на НПЗ: дивіться відео
Тим часом російська ППО замість дронів "вполювала" житловий будинок. Півбагатоповерхівки знесло.
Уражений ППО будинок у Нижньокамську / Фото з соцмережі
Російська ППО сильно промахнулася / Фото з соцмережі
Зауважимо, що від Нижньокамська до найближчого кордону України – приблизно 1100 – 1300 кілометрів по прямій, залежно від точки відліку на кордоні.
Де розташований Нижньокамськ: дивіться на карті
Нагадаємо, що під ранок атаки дронів також зазнав хімічний завод "Тольяттікаучук" у Самарській області.