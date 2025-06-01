Росіяни вдарили по півдню Одещини: пошкоджено цивільну інфраструктуру

У ніч на 12 червня Росія атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Цього разом під ударом опинилася Вилківська громада.

Внаслідок атаки виникло загоряння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС України.

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Які наслідки атаки на Одещину

За словами Кіпера, попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих безпілотників, внаслідок атаки було пошкоджено підприємство по заготівлі очерету та декілька багатоквартирних будинків.

Пожежа на Одещині внаслідок російської атаки: відео ДСНС

У ДСНС кажуть, що вогонь охопив приміщення, знищив 2 комбайни та вантажівку. Проте рятувальникам разом із місцевими вогнеборцями вдалося оперативно ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ДСНС

Уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Тоді як правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Додамо, що Росія невпинно атакує Україну та тероризує її мирне населення. У ніч на 12 червня російські військові також атакували Харків, внаслідок чого постраждали щонайменше 16 людей. Атака спричинила пожежі та пошкодження в Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах міста.