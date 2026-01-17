Палав об'єкт інфраструктури: Росія вкотре вдарила по енергетиці Одещини
- Росія 17 січня вдарили по енергетичній інфраструктурі на Одещині.
- Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу, постраждалих немає.
Уночі 17 січня російські війська знову вгатили по об'єкту енергетичної інфраструктури на Одещині. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено будівлю та автотранспорт.
Про наслідки інформує 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА та ДСНС.
Які наслідки удару по Одещині?
За даними Одеської ОВА, вночі 17 січня росіяни завдали удару по регіону. Під атакою була енергетична інфраструктура.
На одному з об'єктів сталась пожежа, а також зафіксовано пошкодження. В ДСНС уточнили, що понівечено будівлю та автотранспорт. Обійшлось без постраждалих. На місцях удару триває ліквідація наслідків.
Об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі,
– запевнив очільник ОВА Олег Кіпер.
Вогнеборці ліквідували пожежу. До гасіння залучили 10 одиниць техніки та понад 30 рятувальників ДСНС.
Ліквідація пожежі внаслідок атаки: дивіться відео
Останні атаки Росії на Україну: що відомо?
Цієї ж ночі Росія вдарила дронами по Запоріжжю. На одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа. Постраждалих внаслідок атаки немає.
Напередодні росіяни обстріляли Коростенський район Житомирської області. Під ударом була критична інфраструктура.
15 січня окупанти атакували південь Одещини. Ударними БпЛА було пошкоджено адмінбудівлі у Білгород-Дністровському районі. Поранено одну людину.