Не обійшлось без хитрощів: Гуменюк назвала особливості атаки по Одещині

У ніч на 17 січня окупанти завдали масованих ударів по Одещині. Спершу атакували дронами-камікадзе, а через декілька годин влучили ракетами.

Ворог шукає варіанти, щоб обійти системи протиповітряної оборони України та завдати максимального ураження. Про це 24 Каналу розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, додавши, що масована нічна атака дронами була спрямована з акваторії Чорного моря на узбережжя самої Одеси.

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Які цілі ставив ворог

Важко говорити про пріоритетні цілі росіян, тому що узбережжя – це досить розгорнута інфраструктура, до якої входить багато різних об'єктів від припортової інфраструктури до систем протиповітряної оборони, рекреаційні зони, навіть історичний центр.

Протиповітряна оборона спрацювала максимально результативно, але ворог спрямовує дрони з урахуванням того, що вони можуть прямувати над житловими, промисловими кварталами, над важливими об'єктами інфраструктури,

– розповіла Гуменюк.

Зокрема, внаслідок падіння уламків частина будинків залишилась без опалення у зимовий сезон. Для мешканців мирного міста це досить потужний виклик.

Ракетна атака не обійшлась без певних хитрощів. Намагаючись відволікати системи протиповітряної оборони маневруваннями тактичної авіації над акваторією Чорного моря, ворог завдав ударів з берегового ракетного комплексу типу "Бастіoн" надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Сам комплекс розташований в окупованому Криму,

– додала Гуменюк.

Крім цього, ракети були спрямовані нетипово. Хоч вони йшли вздовж акваторії над водою і на низьких висотах, але були скоординовані у глибші райони, ніж просто прибережна зона, тобто глибокі райони Одещини. Внаслідок цього відбулось влучання і підрив ракет в сільськогосподарських угіддях, постраждало агропідприємство, але на щастя люди вціліли.

Чи отримує Росія нові "Шахеди"

Україна спостерігає активність вантажних бортів. Також зафіксовані перельоти за напрямком Тегеран – Москва, а згодом Москва – Сімферополь. Ймовірно, так до пускових майданчиків потрапили нові баражуючі снаряди.

Щодо маркування тих залишків, які виявили внаслідок ворожої атаки, то суттєвих змін у їхніх характеристиках не виявлено. Але точну інформацію можуть дати тільки фахівці після ретельного вивчення.

Характерним було те, що збиті дрони продовжували інерційний політ в прибережну смугу, зокрема там, де починається житловий сектор. Дрони падали, а детонуючи, створювали потужну вибухову хвилю, пожежі, було кілька осередків загоряння, загорялися машини – все це наслідки атаки,

– підкреслила Гуменюк.

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