Ворог завдав комбінованого удару по Одещині: є пошкодження будинків і критичної інфраструктури

Нічна повітряна атака 13 вересня на південний регіон призвела до численних руйнувань цивільної інфраструктури та пожеж. Загарбники застосували декілька типів озброєння, завдавши шкоди житловим будинкам та господарським спорудам.

Про наслідки повідомили в поліції Одещини. Про атаку поінформував і Олег Кіпер.

Що відомо про удар по Одеській області?

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали багатоповерхівка, приватні будинки, гаражі, автомобілі та об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, руйнувань зазнали складські приміщення, а на деяких локаціях виникли пожежі.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці та рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань та падіння уламків, ліквідовуючи наслідки займань і фіксуючи черговий воєнний злочин окупантів.

Поліція документує пошкодження цивільного майна та комунальних об'єктів: дивіться фото наслідків

Російська армія останнім часом регулярно здійснює повітряні удари по південних областях. Нагадаємо, напередодні ввечері під удар потрапила логістична інфраструктура Одещини, де постраждали двоє людей.

Також нашому сайту вже повідомлялося, що напередодні ворог масовано атакував Одещину з повітря, випустивши крилаті ракети, балістику та безпілотники. Тоді під ударом опинилися багатоповерхівка, де постраждали 38 людей.

Росія масовано атакує Захід: де гриміли вибухи?

Ворожі війська спрямували свої безпілотники на західні регіони України. Протягом вечора й ночі неспокійно було на Волині, у Рівному й на Хмельниччині. Ближче до ранку вибухи пролунали у Стрию, що на Львівщині.

Під ударом опинилися також Івано-Франківськ і Тернопіль. Окрім того, Польща підіймала військову авіацію через загрозу безпілтників для країни на тлі повітряного нападу Росії. У прикордонних містах вили сирени, жителям же приходили попередження про можливу атаку.