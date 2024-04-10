Ворог намагається нищити промисловість і потужності регіону, – Гуменюк про атаку на Одещину

Окупанти часто завдають ударів по Одесі. Зокрема, ворог системно намагається нищити промислові потужності Одеської області.

Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Одесу та область. Про це заявила в ефірі телемарафону начальниця Координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Гуменюк розповіла про атаку на Одещину 10 квітня

Ворог дійсно атакує Одещину, зокрема з використанням різних видів озброєння. Вночі це були дрони, потім ворог застосував, ближче до світанку, зокрема й балістичне озброєння, вдаривши по транспортно-логістичному об'єкту. Завдав удар тоді, коли там знаходилися працівники транспортного підприємства,

– сказала речниця ОК "Південь".

Вона також додала, що внаслідок обстрілу поранення отримали двоє працівників. Їх доставили до лікарні. За її словами, їх стан стабільний, їм надали медичну допомогу,

"Пізніше ворог знову атакував Одещину, вже з використанням нових партій ракет. Був знову удар по транспортно-логістичному об'єкту. Тобто методично ворог намагається нищити промисловість і потужності регіону, які продовжують нормальне функціонування в умовах воєнного стану", – розповіла Гуменюк.

Наслідки нічної атаки на Південь