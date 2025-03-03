Росія вдарила "Шахедами" по Одесі: в частині міста зникли світло та тепло, пошкоджено будинки

Росія масовано атакувала Одесу дронами-камікадзе типу "Шахед" увечері 3 березня. Внаслідок ударів є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури у місті, також повідомляють про часткове знеструмлення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Геннадія Труханова та керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Місцева влада розповіла подробиці ворожої атаки на Одесу.

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Які наслідки атаки на Одесу

Після вибухів жителі Одеси повідомили про пожежу у місті. Згодом з'явилася інформація про деталі наслідків.

Геннадій Труханов розповів, що внаслідок російського обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста. Наразі тривають роботи, аби якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

В результаті атаки ворога пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр. Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та міські комунальні служби,

– ідеться у повідомленні.

Своєю чергою Олег Кіпер підтвердив, що внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

"У Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста Одеси, Житлових масивах Таїрова та Фонтан, Чорноморка, села Лиманка тривають аварійні ремонтні роботи. Обладнання зазнало пошкоджень і наразі не здатне забезпечити одночасно світлом усіх мешканців постраждалих районів", – написали у ДТЕК.

Нагадаємо, незадовго до цього в Одесі чули серію вибухів. Повітряну тривогу в області оголосили о 20:48. Вже о 21:12 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що для Одеського району спостерігається загроза застосування ударних безпілотників. Про це попереджали й в Повітряних силах.