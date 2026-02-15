Росія вдарила по цивільній залізниці на Одещині

Окупанти постійно обстрілюють залізничну інфраструктуру по всій Україні. Уночі 15 лютого ворог націлився на Одещину.

Росіяни атакували дронами залізницю в Одеській області. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Які наслідки атаки росіян на залізницю на Одещині?

Унаслідок удару пошкоджено будівлі на території депо. На території виникла масштабна пожежа – зайнявся вагон-цистерна. Наразі займання ліквідовано.

На щастя, залізничники перебували в укриттях і не постраждали.

Відомо, що внаслідок атаки також загорівся дах закинутої одноповерхової будівлі. На щастя минулося, без загиблих і постраждалих. Без водопостачання залишаються споживачі Київського, Приморського, Хаджибейського та частини Пересипського районів.

Кулеба окремо додав, що противник безупинно завдає ударів по залізнизничній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Пошкодження на рух поїздів не вплинули.

Росія системно б'є по нашій логістиці. Це не військові цілі – це спроба паралізувати економіку регіону,

– наголосив міністр.

Що відомо про останні атаки окупантів на Україну?