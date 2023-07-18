"Микола мав інсульт": на Одещині чоловіка придавило уламком ракети у його ж ліжку
Джерело:"Думская"
Росіяни продовжують обстрілювати українські населені пункти, зокрема в Одеській області. Стало відомо, що уламок ворожої ракети влучив просто-таки в кімнату в приватному будинку, у якій був чоловік.
У ніч проти 18 липня окупанти випустили по нашій державі десятки повітряних цілей. Уламок ракети придавив мешканця приватного будинку просто у ліжку. ЗМІ пишуть, що чоловік 1949 року народження. Він не загинув, однак був поранений.
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Порятунок 74-річного Миколи
Наразі постраждалий перебуває у лікарні. Йому надають усю необхідну допомогу.
Дружина потерпілого Валентина Георгіївна розповіла журналістам, що спала в сусідній кімнаті. Спершу вона навіть не зрозуміла, що сталося. Жінка подумала, що на чоловіка звалилось щось з горища.
Микола інсульт мав і правий його бік погано працював. Я спала на іншому ліжку. Почула, що щось гримнуло, до нього, а нічого не бачу – пилюка. Подумала, що це якийсь бачок упав із горища. Не зрозуміла, що це. Хотіла йому допомогти, а вона така важка – жах. Вийшла надвір, кричу "Допоможіть". Усі збіглися сусіди. Вона (ракета – 24 Канал) його так сильно притиснула.
Як зазначила Валентина, у її чоловіка через це – поламані ребра та серйозно постраждало око.
Наслідки російської атаки на Одещину / фото видання "Думская"
Окрім того, журналісти "Радіо Свобода" показали кадри будинку зсередини. За словами дружини постраждалого, вона не змогла поїхати зі своїм чоловіком у лікарню, оскільки повинна була контролювати те, що відбувається в оселі.
Будинок, у який влучив уламок ракети: відео "Радіо Свобода"
Разом з тим з'явилося відео від патрульних поліцейських, які першими прибули на місце обстрілу. На ньому, власне, видно, як Миколу діставали з-під завалів.
Приїзд правоохоронців на місце атаки: відео поліції
Варто сказати, що за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури уже було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу. У ній йдеться про порушення законів та звичаїв війни.
Водночас міністерво оборони ворожої держави заявило, що це була така "помста" за "бавовну" на Кримському мосту, яка трапилася 17 липня.