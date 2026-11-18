Російські війська завдали повторних ударів по Одесі, коли на місці атаки вже працювали рятувальники та поліцейські. Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл і наголосив, що такі дії Росії свідчать про її справжнє ставлення до дипломатії.

Про це повідомив президент у своїх соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Одесі, під час якої окупанти завдали повторних ударів, коли на місці вже працювали рятувальники та поліцейські. Глава держави повідомив, що російські "Шахеди" атакували житловий сектор у центрі міста. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу, постраждалим надають необхідну допомогу.

Президент назвав атаку свідомим ударом по цивільних людях і наголосив, що такі дії Росії демонструють її справжнє ставлення до дипломатичних зусиль.

І ще один доказ того, чого насправді хочуть росіяни і як насправді вони ставляться до дипломатичних зусиль….Той, хто хоче домовлятись про мир, не нарощує вбивства,

– наголосив президент.

Наслідки атаки на Одесу 18 листопада / ДСНС Одещини

Додамо, російські війська 18 листопада тричі атакували Одесу. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, кафе та магазини. Також загорівся легковий автомобіль, ще кілька автівок зазнали пошкоджень.