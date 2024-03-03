Стан важкий: лікарі розповіли про постраждалих внаслідок удару "Шахедами" по Одесі

Унаслідок російської атаки 2 березня постраждало 8 осіб. Наразі троє із них перебувають у лікарні. Стан постраждалих оцінюють як важкий.

Про це журналістам розповіли у лікарні, де зараз перебувають постраждалі. Також там повідомили, у якому стані вагітна жінка, передає 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих

Унаслідок атаки "Шахеда" по багатоповерхівці в Одесі постраждало 8 осіб. Частина з них отримала допомогу на місці, а інші – були госпіталізовані. Станом на 3 березня у лікарні перебувають троє постраждалих – дві жінки та чоловік. Цю інформацію підтвердив також голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону.

Так, постраждалі жінки перебувають у відділенні інтенсивної терапії з діагнозом "політравма". Їх стан оцінюють як важкий, однак стабільний. Лікарі надали усю необхідну допомогу.

Поранений чоловік перебуває у відділенні травматології. Його стан середньої важкості, стабільний.

Журналісти також поцікавилися, у якому стані постраждала вагітна жінка.

Була вагітна жінка. Її направили в обласний пологовий будинок. У неї був стресовий стан.Жінку залишили під наглядом до ранку. Зранку її відпустили, вона у стабільному стані,

– повідомили у лікарні.

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