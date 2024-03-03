Стан важкий: лікарі розповіли про постраждалих внаслідок удару "Шахедами" по Одесі
Унаслідок російської атаки 2 березня постраждало 8 осіб. Наразі троє із них перебувають у лікарні. Стан постраждалих оцінюють як важкий.
Про це журналістам розповіли у лікарні, де зараз перебувають постраждалі. Також там повідомили, у якому стані вагітна жінка, передає 24 Канал.
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Що відомо про постраждалих
Унаслідок атаки "Шахеда" по багатоповерхівці в Одесі постраждало 8 осіб. Частина з них отримала допомогу на місці, а інші – були госпіталізовані. Станом на 3 березня у лікарні перебувають троє постраждалих – дві жінки та чоловік. Цю інформацію підтвердив також голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону.
Так, постраждалі жінки перебувають у відділенні інтенсивної терапії з діагнозом "політравма". Їх стан оцінюють як важкий, однак стабільний. Лікарі надали усю необхідну допомогу.
Поранений чоловік перебуває у відділенні травматології. Його стан середньої важкості, стабільний.
Журналісти також поцікавилися, у якому стані постраждала вагітна жінка.
Була вагітна жінка. Її направили в обласний пологовий будинок. У неї був стресовий стан.Жінку залишили під наглядом до ранку. Зранку її відпустили, вона у стабільному стані,
– повідомили у лікарні.
В Одесі другу добу триває розбір завалів
- Росія атакувала Одесу дронами-камікадзе уночі 2 березня. Сили оборони збили 7 із 8 "Шахедів", якими окупанти планували завдати ударів. Один із безпілотників маневрував між будинками і його не вдалося збити. На жаль, він влучив у 9-поверховий будинок.
- Унаслідок влучання було зруйновано 18 квартир, обвалився під'їзд. Під завалами опинилися дорослі разом з дітьми.
- Станом на 13:55 відомо про 10 загиблих, серед яких троє дітей. Від рук окупантів загинув Марк, якому мало виповнитися 3 роки, 4-місячний Тимофій та 8-місячна Єлизавета.
- Наразі триває пошуково-рятувальна операція. За інформацією рятувальників, під завалами можуть бути ще 2 дитини.
- Також безвісти зниклими вважалися 5 осіб, які вже вийшли на зв'язок. Так, троє з них ще тиждень тому виїхали у справах, а коли повернулися – їхній будинок було зруйновано. Згодом на зв'язок вийшли ще 2 людини, які були у списках тих, хто може бути під завалами.