Нічний терор Одеси: з'явилися перші кадри з наслідками російської атаки

У ніч на 28 червня російська армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, і, на жаль, є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

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Наслідки атаки на Одесу

Пізно ввечері 27 червня та після опівночі в Одесі пролунали вибухи. Окупанти атакували місто "Шахедами".

На жаль, унаслідок атаки є пошкодження. Як повідомили в ОВА, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі – пошкоджено житлову інфраструктуру, будинки та автівки. Також відомо про потерпілих. За попередніми даними, щонайменше троє людей постраждали унаслідок атаки.

Мер Одеси показав перші кадри з наслідками ворожої атаки. На них видно пошкодження багатоповерхівки та задимлення.



Будинок в Одесі після атаки / Фото Геннадія Труханова

Труханов додав, що наразі аварійні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. Крім того, на місці атаки працюють фахівці, які надають психологічну допомогу.

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Мер Одеси також показав, як надають допомогу тим, хто пережив російську атаку.

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У ніч на 20 червня окупанти також атакували Одещину. Тоді російський БпЛА зруйнував дім одеського рятувальника Олександра Ламекіна.