Росія завдала ракетних ударів по Одесі: моторошні фото наслідків атаки

Ввечері 31 січня російські загарбники вкотре атакували Одесу ракетами. У місті прогриміла серія потужних вибухів. На жаль, не минулося без постраждалих.

Про це повідомляє 24 Канал. Голова ОВА Олег Кіпер оприлюднив фото наслідків атаки на Одесу.

Зверніть увагу Атака по середмістю Одеси: відомо про двох постраждалих

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака на Одесу 31 січня

Російські терористи завдали ударів по історичному середмістю. Станом на 21:30 відомо, що внаслідок ворожої атаки по центру Одеси постраждали 2 жінки.

Обидві шпиталізовані у стані середнього ступеня важкості,

– заявив Олег Кіпер.

Також додав, що на місці працюють всі відповідні служби. Посадовець закликав місцевих жителів не нехтувати правилами безпеки й у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати в укриття.

Наслідки атаки Росії на Одесу / Фото з телеграму Кіпера

До речі, міський голова повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу є багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка перебуває під підсиленим захистом.

Також Геннадій Труханов зазначив, що тролейбуси 7 і 9 тимчасово курсують до залізничного вокзалу.

Внаслідок російської атаки багато пошкоджень і руйнувань / Фото з телеграму Труханова

Згодом міський голова додав, що одна з постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО. Також відомо, що пошкоджені театр, музей, пам'ятки архітектури й інші будівлі.

Наслідки ворожої атаки / Фото з телеграму Труханова

Володимир Зеленський відреагував на чергову терористичну атаку Росії. Президент зазначив, що попередньо, окупанти завдали ударів балістикою. Під прицілом агресора – звичайна цивільна забудова.