Пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі, – ОВА про масовану атаку на Одесу

У ніч проти 10 листопада окупанти запустили на Одесу велику кількість безпілотників. У місті лунали вибухи.

Дронову атаку на Одесу і район ворог розпочав незадовго до 23:00. Внаслідок чергового обстрілу міста є руйнування та постраждалі, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення очільника ОВА Олега Кіпера.

Дивіться також Росія наступає на Куп'янськ: у місті зачинилися банкомати та останнє відділення Укрпошти

Росія масовано атакувала Одесу

За словами Кіпера, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Попередньо, постраждала одна людина.

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини,

– зазначив посадовець.

До слова, у ніч проти 10 листопада під авіаударами опинився й Харків. По місту вдарили "Громом-Е1".