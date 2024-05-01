Б'ють балістикою другий день поспіль: Труханов показав наслідки російського удару по Одесі

Пізно ввечері 30 квітня російські загарбники знову били по Одесі балістикою. Під прицілом окупантів вкотре опинилася цивільна інфраструктура та мирні жителі.

На жаль, внаслідок російського обстрілу є жертви та поранені. Окрім того, пошкоджені житлові будинки. Міський голова показав кадри наслідків нічної атаки агресора.

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Внаслідок ракетних ударів пошкоджена цивільна інфраструктура

Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі

Геннадій Труханов повідомив, що у результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Зокрема, вибито вікна та двері.

Наслідки російського обстрілу: дивіться відео

Мер зазначив, що зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

"Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались "сакральні дати". Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров'я", – наголосив міський голова.

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Що вже відомо про удари по Одесі 30 квітня

Близько 23:26 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Півдня. Уже через дві хвилини закликали жителів Одеси негайно перейти в укриття.

Незабаром у місті прогриміла серія вибухів.

Окупанти вдарили по Одесі балістикою.

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще стільки ж – поранені.

Труханов зазначив, що постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури.

Зверніть увагу! Напередодні, 29 квітня, бійці Путіна вдарили по Одесі балістикою з касетним боєзарядом, призначеним для масового знищення. На жаль, внаслідок обстрілу загинули 5 людей, ще 32 зазнали поранень.