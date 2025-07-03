Зруйновані квартири, пожежі та постраждалі: з'явилися фото наслідків атаки дронами на Одесу

У ніч проти 3 липня росіяни завдали ударів по Одесі безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка та об'єкт цивільної інфраструктури, є постраждалі люди.

Про це пише 24 Канал із посиланням на очільника Одеської ОДА Олега Кіпера та МВС України.

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Ворог обстріляв Одесу дронами

Російські загарбники здійснили черговий акт терору проти українського населення. Унаслідок ворожого обстрілу Одеси постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей. Про наслідки атаки розповів Олег Кіпер.

Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. У квартирах одеситів виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджені,

– пояснив він.

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Серед постраждалих людей – хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Вони шпиталізовані з отруєнням продуктами горіння. Інші дорослі постраждалі, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Співробітники ДСНС підкреслили, що в багатоповерхівці виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 людей, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки.

Своєю чергою, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.