Обстріл Одеси, ЗСУ просуваються на Херсонщині: хронологія 621 дня війни

6 листопада 2023, 06:45
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Україна продовжує боротьбу з російською агресією уже упродовж 621 дня. Сили оборони відбивають атаки ворога та ведуть наступ на двох напрямках.

Про головні події дня, атаки ворога, ситуацію на фронті станом на 6 листопада – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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10:41, 06 листопада

Як виглядає Одеський художній музей після атаки

Одеський національний музей показав наслідки ракетної атаки.  Зазначають, що відновлять роботу близько за тиждень, а сьогоднішні заходи приурочені до Дня народження музею – скасовано. 


Вибухова хвиля пошкодила майно музею / Фото ONFAM

10:39, 06 листопада

8 людей постраждали від обстрілу Одеси

В Одесі зросла кількість потерпілих унаслідок нічної атаки. Станом на 8:30 ранку в ОВА повідомили про вісьмох постраждалих, у них осколкові поранення. 

10:38, 06 листопада

ППО знищила 15 "Шахедів"

Протиповітряна оборона під час нічної атаки знищила 15 з 22 ворожих ударних БпЛА типу "Шахед" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
 

10:37, 06 листопада

Генштаб оновив статистику втрат росіян

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 305 970 особового складу. Лише упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 880 окупантів.

07:54, 06 листопада

Нікополь знову під обстрілом

У Дніпропетровській раді повідомили, що один ворожий безпілотник збили над Павлоградським районом військові ПвК "Схід". 

Щодо ситуації в області, то за даними місцевої влади, ворог двічі з артилерії вдарив по Нікопольщині. Окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку громади, випустили більше півдесятка снарядів.

07:52, 06 листопада

Росія вдарила ракетами по Херсону та Миколаївщині

Ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону, вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.

Російські війська випустили ракету і по Миколаївщині. А Х-59 – знищено силами протиповітряної оборони.

07:51, 06 листопада

Два дрони збила бригада ВМС ЗСУ

У Військово-Морських Силах ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки окупантів по Одесі корабельно-катерним складом було знищено 2 дрони-камікадзе "Shahed-136".

07:48, 06 листопада

Яким озброєнням атакувала Росія вночі

Під час нічної атаки ворог застосував 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

удари завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об'єктах цивільної інфраструктури Херсона.

За даними Генштабу, протиповітряною обороною знищено 2 ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.

06:41, 06 листопада

Просування на Лівому березі

Українські війська продовжують діяти на Лівому березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів, повідомили в ISW. 

06:36, 06 листопада

Окупанти пошкодили Одеський художній музей

Внаслідок ворожої атаки постраждав Одеський національний художній музей. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Там тривають роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового об'єкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Очільник ОВА Олег Кіпер розповів, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.


Внаслідок обстрілу Одеси пошкоджений музей / Фото ОВА

06:16, 06 листопада

В Одесі під час атаки постраждали люди

Під ударом загарбників опинилася Одеса. Унаслідок атаки постраждали 5 людей, у них осколкові поранення.

06:10, 06 листопада

Ворог атакував Україну

Окупанти випустили у бік України дрони-камікадзе та ракети. Держава-терорист атакувала Миколаївську, Одеську та Херсонську області. 

Окупанти вдарили по Херсонщині ракетами та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Сили оборони Півдня назвали влучною роботу ППО на Миколаївщині, однак не дали подробиць. 

Автор: Анастасія Лукашевська