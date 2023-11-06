Обстріл Одеси, ЗСУ просуваються на Херсонщині: хронологія 621 дня війни
Україна продовжує боротьбу з російською агресією уже упродовж 621 дня. Сили оборони відбивають атаки ворога та ведуть наступ на двох напрямках.
Про головні події дня, атаки ворога, ситуацію на фронті станом на 6 листопада – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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В Одесі зросла кількість потерпілих унаслідок нічної атаки. Станом на 8:30 ранку в ОВА повідомили про вісьмох постраждалих, у них осколкові поранення. Протиповітряна оборона під час нічної атаки знищила 15 з 22 ворожих ударних БпЛА типу "Шахед" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 305 970 особового складу. Лише упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 880 окупантів. У Дніпропетровській раді повідомили, що один ворожий безпілотник збили над Павлоградським районом військові ПвК "Схід". Щодо ситуації в області, то за даними місцевої влади, ворог двічі з артилерії вдарив по Нікопольщині. Окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку громади, випустили більше півдесятка снарядів. Ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону, вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає. Російські війська випустили ракету і по Миколаївщині. А Х-59 – знищено силами протиповітряної оборони. У Військово-Морських Силах ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки окупантів по Одесі корабельно-катерним складом було знищено 2 дрони-камікадзе "Shahed-136". Під час нічної атаки ворог застосував 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". удари завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об'єктах цивільної інфраструктури Херсона. За даними Генштабу, протиповітряною обороною знищено 2 ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА. Українські війська продовжують діяти на Лівому березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів, повідомили в ISW. Внаслідок ворожої атаки постраждав Одеський національний художній музей. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Там тривають роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового об'єкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Очільник ОВА Олег Кіпер розповів, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки. Під ударом загарбників опинилася Одеса. Унаслідок атаки постраждали 5 людей, у них осколкові поранення. Окупанти випустили у бік України дрони-камікадзе та ракети. Держава-терорист атакувала Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Окупанти вдарили по Херсонщині ракетами та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Сили оборони Півдня назвали влучною роботу ППО на Миколаївщині, однак не дали подробиць.
Як виглядає Одеський художній музей після атаки
8 людей постраждали від обстрілу Одеси
ППО знищила 15 "Шахедів"
Генштаб оновив статистику втрат росіян
Нікополь знову під обстрілом
Росія вдарила ракетами по Херсону та Миколаївщині
Два дрони збила бригада ВМС ЗСУ
Яким озброєнням атакувала Росія вночі
Просування на Лівому березі
Окупанти пошкодили Одеський художній музей
В Одесі під час атаки постраждали люди
Ворог атакував Україну
В Одесі зросла кількість потерпілих унаслідок нічної атаки. Станом на 8:30 ранку в ОВА повідомили про вісьмох постраждалих, у них осколкові поранення.
Протиповітряна оборона під час нічної атаки знищила 15 з 22 ворожих ударних БпЛА типу "Шахед" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 305 970 особового складу. Лише упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 880 окупантів.
У Дніпропетровській раді повідомили, що один ворожий безпілотник збили над Павлоградським районом військові ПвК "Схід".
Щодо ситуації в області, то за даними місцевої влади, ворог двічі з артилерії вдарив по Нікопольщині. Окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку громади, випустили більше півдесятка снарядів.
Ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону, вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.
Російські війська випустили ракету і по Миколаївщині. А Х-59 – знищено силами протиповітряної оборони.
У Військово-Морських Силах ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки окупантів по Одесі корабельно-катерним складом було знищено 2 дрони-камікадзе "Shahed-136".
Під час нічної атаки ворог застосував 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".
удари завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об'єктах цивільної інфраструктури Херсона.
За даними Генштабу, протиповітряною обороною знищено 2 ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.
Українські війська продовжують діяти на Лівому березі Херсонської області та досягли підтверджених успіхів, повідомили в ISW.
Внаслідок ворожої атаки постраждав Одеський національний художній музей. У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Там тривають роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового об'єкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Очільник ОВА Олег Кіпер розповів, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.
Під ударом загарбників опинилася Одеса. Унаслідок атаки постраждали 5 людей, у них осколкові поранення.
Окупанти випустили у бік України дрони-камікадзе та ракети. Держава-терорист атакувала Миколаївську, Одеську та Херсонську області.
Окупанти вдарили по Херсонщині ракетами та керованими авіаційними бомбами (КАБ). Сили оборони Півдня назвали влучною роботу ППО на Миколаївщині, однак не дали подробиць.