Обстріл Одеси, ЗСУ просуваються на Херсонщині: хронологія 621 дня війни

Україна продовжує боротьбу з російською агресією уже упродовж 621 дня. Сили оборони відбивають атаки ворога та ведуть наступ на двох напрямках.

Про головні події дня, атаки ворога, ситуацію на фронті станом на 6 листопада – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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