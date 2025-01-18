Росіяни вдарили по Павлограду: виникла пожежа на території промислового підприємства
- Російські війська атакували Павлоград, спричинивши руйнування на території промислового підприємства та пожежу, яку загасили рятувальники.
- Окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, але обійшлося без жертв та постраждалих.
Російські війська атакували Україну ударними БпЛА типу "Шахед" у ніч на 18 січня. Внаслідок удару в Павлограді є руйнування.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. На щастя, минулося без постраждалих.
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Які наслідки атаки на Павлоград
У ніч на 18 січня оборонці неба ліквідували 3 ворожі БпЛА над Дніпропетровською областю. Зокрема, російський "Шахед" атакував Павлоград. У місті є руйнування.
Є руйнування на території промислового підприємства. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили,
– повідомив Лисак.
Також окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Є влучання по Марганецькій громаді. На щастя, всюди минулося без жертв та постраждалих.
До слова, вранці 18 січня росіяни завдали удару балістикою по Києву. Внаслідок атаки постраждав Шевченківський район, загинули 3 особи, ще троє поранені. Також пошкоджено водопровід. На місці удару працюють 84 рятувальники та 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки.