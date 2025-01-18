Росіяни вдарили по Павлограду: виникла пожежа на території промислового підприємства

Російські війська атакували Україну ударними БпЛА типу "Шахед" у ніч на 18 січня. Внаслідок удару в Павлограді є руйнування.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. На щастя, минулося без постраждалих.

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Які наслідки атаки на Павлоград

У ніч на 18 січня оборонці неба ліквідували 3 ворожі БпЛА над Дніпропетровською областю. Зокрема, російський "Шахед" атакував Павлоград. У місті є руйнування.

Є руйнування на території промислового підприємства. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили,

– повідомив Лисак.

Також окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Є влучання по Марганецькій громаді. На щастя, всюди минулося без жертв та постраждалих.

До слова, вранці 18 січня росіяни завдали удару балістикою по Києву. Внаслідок атаки постраждав Шевченківський район, загинули 3 особи, ще троє поранені. Також пошкоджено водопровід. На місці удару працюють 84 рятувальники та 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки.