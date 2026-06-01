Багато жертв: росЗМІ повідомили про удар по ворожій бригаді берегової охорони

У селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму 28 травня атаквали місце розташування 126-ї бригади Чорноморського флоту країни-агресорки. На локації спалахнула пожежа, унаслідок чого були жертви й постраждалі серед окупантів.

Про це пишуть пропагандистські медіа.

Що відомо про атаку?

Удару завдали двома ракетами та двома реактивними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджені казарми та їдальня, а також загинули 15 військовослужбовців, і ще 26 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ не підтверджував інформацію про цей удар, Міністерство оборони Росії також не коментувало інцидент.

При цьому інформацію про атаку у своєму телеграм-каналі поширив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Нагадаємо, що у ніч на 1 червня безпілотники уразили російське судно, яке перевозило військовий вантаж. Інцидент стався в порту тимчасово окупованого Бердянська. Атака, ймовірно, відбулася тоді, коли корабель саме розвантажували.

СБУ продовжує регулярно бити по тиловій логістиці російських військ. За останній тиждень оператори FPV-дронів атакували понад 500 одиниць ворожої техніки.

Слід зазначити, що за словами Зеленського, Росія щомісяця втрачає близько 30 – 35 тисяч військових і змушена мобілізувати майже стільки ж. При цьому президент вважає, що кадровий дефіцит разом із санкціями Заходу може підштовхнути Кремль до пошуку дипломатичного завершення війни.