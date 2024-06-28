У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел" і військову частину, – ЗМІ

Уночі проти 28 червня дрони долетіли до Брянська та області. Там вони пошкодили один із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки – завод "Кремній Ел", а також військову частину у місті Карачев.

Загалом під час нічної атаки дронами у Росії вибухи чули мешканці п'яти областей. Окрім Брянської області, від обстрілу постраждали об'єкти в Тамбовській області, Смоленській, Курській та Ростовській областях, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Брянську область

"Кремній Ел" – один із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки, де, зокрема, виготовляють комплектуючі для військової техніки. До слова, він уже піддавався атаці дронів 30 грудня 2023 року. Тоді там був пошкоджений один із цехів, цього разу – дах виробничого корпусу. А от у військовій частині у Карачеві дрони цієї ночі потрапили у склад.

Тим часом губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз поскаржився, що уночі була "спроба київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА", яку російська ППО нібито "успішно" відбила.

Він прозвітував, що під час першої хвилі атаки приблизно о 3 ночі були знищені 3 БпЛа над Трубчевським, згодом – ще 2 над Трубчевським та Навлінським районами. Уже вранці, приблизно о 7 годині, росіяни нібито збили над Навлінським і Суземським районами ще 2 безпілотники. Незадовго після цього було атаковано сам Брянськ.

Внаслідок падіння безпілотника частково пошкоджено дах адміністративної будівлі. На місці працюють оперативні та екстрені служби,

– написав Богомаз.

Окрім цього, 6 дронів нібито збили над територією Карачівського району. А вже приблизно о 10 годині з'явилася інформація про атаку селища Біла Берізка Трубчівського району. Внаслідок терористичної атаки сталося загоряння на об'єкті інфраструктури, порушено енергопостачання.

При цьому Богомаз стверджує, що нібито у жодній із цих атак немає постраждалих.