І Тулі оформимо, – Міноборони потролило в соцмережах співчуваючих Брянську
- Ракети вдарили по заводу "Кремній Ел" у Брянську, Міноборони України жартує про це в соцмережах.
- Міноборони України тролить росіян у Threads, відповідаючи на їхні коментарі про атаки та ППО.
Десятки ракет атакували завод "Кремній Ел" у Брянську. Росіяни масово пишуть про це у соцмережах, а Міноборони України жартує з них.
Як Міноборони України тролить російську реакцію на атаки по Брянську – читайте на 24 Каналі.
Дивіться також Сирени не стихають: триває рекордна за часом атака на Сочі
Тулі приготуватися?
Ракети вдарили по заводу "Кремній Ел" у Брянську. В іншому російському місті – Тулі – заявили, що вони "з вами (з Брянськом, – 24 Канал)". На це жартівливо відповів акаунт Міноборони України.
Ну раз "с вами", то і Тулі оформимо,
– написало Міноборони України.
Потім SMM Міноборони почав вже масово відповідати росіянам у Threads.
Наприклад, один з росіян поцікавився, чому це український дрон спокійно собі "висів" над заводом і знімав на відео атаку, і зазначив, що у нього виникли питання до "ПВО" Росії. На це українське Міноборони лаконічно відповіло: "Питань до ПВО немає".
Інші користувачі з Росії згадували атаку на Тольяті, де стався витік газів у атмосферу, а місцеві жителі нібито "задихаються" через це.
"Це запах свободи, насолоджуйтесь", – написало оборонне відомство України.
Міноборони України тролить росіян у Threads
Що відомо про ракетну атаку по Брянську?
Ввечері 10 березня Брянськ зазнав масованої ракетної атаки. Президент Зеленський підтвердив успішну атаку на завод "Кремній", де виготовляли системи управління ракетами.
Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський озвучив 24 Каналу думку, що на тривалий час Росія може забути про спроможності виробляти щось на цьому заводі. Тому що більшість станків окупанти не зможуть відновити або купити.
Генштаб ЗСУ опублікував відео удару по заводу "Кремній Ел". Сили оборони атакували ракетами Storm Shadow. Масштаби завданих збитків ще уточнюють.