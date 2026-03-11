І Тулі оформимо, – Міноборони потролило в соцмережах співчуваючих Брянську

Десятки ракет атакували завод "Кремній Ел" у Брянську. Росіяни масово пишуть про це у соцмережах, а Міноборони України жартує з них.

Як Міноборони України тролить російську реакцію на атаки по Брянську – читайте на 24 Каналі.

Тулі приготуватися?

Ракети вдарили по заводу "Кремній Ел" у Брянську. В іншому російському місті – Тулі – заявили, що вони "з вами (з Брянськом, – 24 Канал)". На це жартівливо відповів акаунт Міноборони України.

Ну раз "с вами", то і Тулі оформимо,

– написало Міноборони України.

Потім SMM Міноборони почав вже масово відповідати росіянам у Threads.

Наприклад, один з росіян поцікавився, чому це український дрон спокійно собі "висів" над заводом і знімав на відео атаку, і зазначив, що у нього виникли питання до "ПВО" Росії. На це українське Міноборони лаконічно відповіло: "Питань до ПВО немає".

Інші користувачі з Росії згадували атаку на Тольяті, де стався витік газів у атмосферу, а місцеві жителі нібито "задихаються" через це.

"Це запах свободи, насолоджуйтесь", – написало оборонне відомство України.

Міноборони України тролить росіян у Threads

Що відомо про ракетну атаку по Брянську?