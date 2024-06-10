Названо 3 причини, чому удар по буксиру й баржі росіян може стати початком терору на Азові

Сили оборони б'ють по літаках, НПЗ, ППО, складах боєприпасів і скупченню окупантів. На цьому тлі удар по баржі та буксиру здаються чимось несуттєвим і не вартим уваги. Та у Defense Express назвали цю атаку історичною.

Удар стався увечері 8 червня у Таганрозькій затоці. Постраждали буксир "Инженер Смирнов" та баржа "Секция-179". Імовірно, попрацювали українські дрони.

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Чому удар по буксиру та баржі важливий

Не варто звертати окрему увагу лише на сам характер цілі. Тут варто одразу підкреслити саме історичний характер цієї атаки, оскільки це був перший за весь час повномасштабної війни удар нашими безпілотниками по російській цілі в акваторії Азовського моря. Що заодно означає суттєве зростання можливостей далекобійних ударів від Сил оборони України,

–пояснюють аналітики.

Щоб дістатися Таганрога, дрони мали обійти дуже щільну систему ППО окупантів у прифронтовій зоні. І вони успішно подолали всі перешкоди.

А ще цікавим є розмір уражених цілей. Буксир "Инженер Смирнов" належить до проєкту 81200 та має довжину і ширину корпусу в 31,4 метри та 10,2 метри, баржа "Секция-179" – до проєкту P-156, де довжина та ширина корпусу складає 114,5 метрів та 14,07 метрів.

Їхні габарити десь такі самі, як і російські кораблі, які втекли з Чорного моря в Азовське. Тож, імовірно, наступною ціллю БпЛА може стати щось потужніше за буксир і баржу. І, можливо, теж зі складу Чорноморського флоту.

Є дві версії, чим атакували буксир і баржу

І обидві непогані. Відповідно до першої, українські інженери могли створити систему телекерування для далекобійних БПЛА, яка дозволяє передавати зображення в режимі реального часу та відповідно наводитися на ціль.

Якщо ця версія підтвердиться, то атака стане першою ластівкою. Надалі будуть відпрацьовувати цю технологію, тож слід чекати нових ударів.

Другий варіант – удар "по координатах". Defense Express нагадують: перша обкатка БпЛА Shahed-136 в реальних бойових умовах відбулась в 2019 році ударом саме по надводній цілі. Нею став ізраїльський танкер.

"Але навіть якщо підтвердиться таки лише друга версія, це все рівно означає можливий початок систематичного терору, якого тепер зазнаватимуть російські комунікації в Азовському морі", – підбивають підсумок у статті.