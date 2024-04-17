Знищені будинки, згорілі авто, розкидані уламки: який вигляд має місце влучання в Чернігові

Російські окупанти вранці 17 квітня атакували центр Чернігова трьома ракетами "Іскандер". На жаль, є поранені та загиблі, багато руйнувань.

Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако, ЗМІ, влада та поліція показала кадри з місця влучання росіян. Відомо, що Росія зруйнувала 8-поверховий будинок, пошкодила чотири багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти, десятки авто, пише 24 Канал.

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Який вигляд має місто після атаки російських ракет

Суспільне показало кадри з місця влучання трьох російських крилатих ракет "Іскандер" у Чернігові. Виконувач обов'язків мера опублікував кадри порятунку людей та наслідки руйнувань. За його словами, ворог пошкодив 16 будинків. Там переважно повилітали вікна.

Під завалами можуть перебувати люди. Рятувальники та медики докладають усіх зусиль, щоб дістати людей та зберегти їх життя та здоров'я. Працюють всі екстрені служби,

– орієнтовно о 12:23 повідомляв очільник Чернігівської ОВА.

За його даними, на місці розгорнули штаб для допомоги всім, хто її потребує.

Олександр Ломако уточнив о 13:12 17 квітня, що вже відомо про 14 загиблих та 61 постраждалу людину. Триває пошукова-рятувальна операція.

Суспільне показало відео з місця влучання окупантів

Кадри з місця атаки росіян по Чернігову / Фото Суспільне та Олександр Ломако

Правоохоронці показали кадри з бодікамер після ракетного удару по Чернігову

За словами виконувача обов'язків мера, у місті перевіряють мережі. Орієнтовно після 17:00 17 квітня планують відновити подачу світла та газу.

Коротко про трагічну атаку по Чернігову