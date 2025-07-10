Ворог вдарив по Дніпропетровщині: є постраждалі, зруйновані будинки та пошкоджено газогін

Окупанти не припиняють бити по українських містах і селах. Так, ввечері 9 липня росіяни вкотре вдарили по Дніпропетровщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, очільника ОВА.

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Удар по Дніпропетровщині

В середу, 9 липня, надвечір росіяни вдарили по Дніпропетровщині. Ворог завдав удару КАБом по Межівській громаді Синельниківського район.

Внаслідок дій противника постраждали двоє людей. Окрім 43-річного чоловіка, жінка 40 років. Вказується, що вона лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок тієї атаки загалом зруйновані 5 приватних будинків, близько 20 – пошкоджені. Понівечені й магазин, лінія електропередач та газогін,

– ідеться в повідомленні.

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До слова, окупанти в ніч проти 10 липня атакували дронами і ракетами Київську область. Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. На жаль, є постраждалий. Наслідки ворожої атаки фіксують у 4 районах області.