Основний удар був по Дніпру: подробиці нічної атаки від Повітряних сил
Російська армія вночі 13 лютого атакувала безпілотниками типу "Шахед" Дніпро. Ворог запустив 23 цілі, більшість з яких вдалось збити.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, ціллю ворога стали об'єкти паливно-енергетичного сектору.
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У Дніпрі сьогодні було гаряче. Протиповітряна оборона працювала сьогодні найбільше сьогодні саме в цьому регіоні. Об'єкти, які намагався уразити і, на жаль, є там певні пошкодження, це об'єкти паливно-енергетичного сектору, які ворог часто атакує,
– зазначив Ігнат.
16 з 23 дронів збито
Речник уточнив, що вдалось збити 16 з 23 дронів. Також Юрій Ігнат наголосив, що наразі ворог частіше атакує саме прифронтові регіоні, а Дніпро є саме таким регіоном, що перебуває близько до лінії фронту.
"Відсоток збиття цілей може бути менший. Нічого дивного в цьому немає. Коли "Шахеди" пролітають далі всередину країни, їх добивають в тих місцях, де це можливо. Найбільше працюють ударні вогневі групи по безпілолтниках", – резюмував Ігнат.
Атака на Дніпро: наслідки
- Росіяни влучили "Шахедами" в інфраструктурний та енергетичний об'єкти у Дніпрі. Глова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на місцях спалахнули пожежі, їх вдалося оперативно загасити.
- Інформації про постраждалих наразі немає.
- Унаслідок влучання в енергетичний об'єкт частина мешканців Дніпра залишилась без світла. Втім, наразі майже всім абонентам вдалося відновити електропостачання.