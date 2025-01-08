В атаці на "Енгельс" брали участь невідомі Росії дрони, – ЦПД

На російській нафтобазі "Комбінат Крістал", по якій завдали удару Сили оборони України, досі яскраво палає. Для атаки використали дрони, які раніше не брали участь в атаках.

Вони абсолютно невідомі ворогу. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко поділився з 24 Каналом ексклюзивними деталями.

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Чому били по нафтобазі, а не аеродрому

Підрозділи ГУР МО України та Сил безпілотних систем ЗСУ у співпраці з іншими частинами Сил оборони завдали удару по нафтобазі "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області.

Саме вона забезпечувала пальним військовий аеродром "Енгельс-2". Коваленко пояснив, що знищити летовище достатньо важко. Дієвіше позбавити логістичного ланцюжка постачання пального для авіаційних потреб, що і зробила Україна.

В атаці брали участь нові дрони

Коваленко зауважив: якщо знизиться кількість бойових вильотів, відповідно зміститься та скоротиться планування ударів по Україні. Сили оборони, за словами керівника ЦПД, провели якісну операцію.

Дані операції не буду розкривати багато, але у ній брали участь невідомі раніше Росії дрони, які не фігурували в попередніх атаках,

– зазначив Андрій Коваленко.

До слова, у Defense Express пояснили, що якщо в результаті цієї атаки були уражені резервуари з паливом Т-8В, активність використання літаків Ту-160 буде зменшена.

Відомо також, що двоє співробітників МНС загинули внаслідок гасіння пожежі, ще один – у лікарні з пораненнями.