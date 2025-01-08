Уражено незвичайну нафтобазу: в Енгельсі зберігали унікальне паливо, – Defense Express

Сили оборони України вдарили по російській нафтобазі "Комбинат Кристалл", де досі лунають потужні вибухи. Це сховище було особливим для Росії та мало стратегічне значення.

Військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, у чому унікальність цього нафтосховища і чому росіяни можуть зменшити використання стратегічної авіації. Зауважимо, що атаку здійснили підрозділи ГУР МО та Сили безпілотних систем ЗСУ у співпраці з іншими складниками Сил оборони.

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Чим особлива уражена нафтобаза

У ніч на 8 січня Силам оборони вдалося уразити важливий військовий об'єкт на території Росії. Мовиться про комбінат "Кристалл", на якому зберігали паливо для авіабази стратегічної авіації "Енгельс": Ту-96 МС та Ту-160.

Місцева влада підтвердила успішне ураження об'єкта далекобійними українськими дронами.

База "Кристалл" належить до державного стратегічного резерву. Тобто це не звичайна нафтобаза. Там зберігають паливо, яке призначене для забезпечення безпосередньо "Енгельса". І якщо для Ту-95 немає проблем з паливом, то Ту-160 є дуже специфічними, їхні двигуни потребують палива з високою щільністю. Це паливо Т-8В,

– зауважив Олег Катков.

Оскільки потреба у цьому паливі не є великою, адже використовують його лише для Ту-160, Т-8В виробляють на дуже обмеженій кількості підприємств. Якщо в результаті цієї атаки були уражені резервуари саме з цим паливом, активність використання літаків Ту-160 буде зменшена, переконаний військовий експерт.

Зверніть увагу! Справедливо відзначити, що саме ці борти доволі нечасто використовують для ударів по Україні. Востаннє Ту-160 застосували під час атаки 17 листопада 2024 року – це було вперше за 550 днів.

Наслідки удару можуть бути дуже серйозними

Пожежа на нафтобазі розростається, лунають нові вибухи. Відомо, що двоє співробітників МНС загинули внаслідок гасіння, ще один – у лікарні з пораненнями. Якщо вогонь поширюватиметься і надалі, для росіян це створить суттєві проблеми.

Якщо станеться так, що ця нафтобаза буде повністю зруйнована, то у Росії в районі авіабази "Енгельс" не залишиться сховища для зберігання авіаційного гасу. Звісно, певні обмежені запаси є на самій авіабазі, але, якщо "Кристалл" буде знищений, то це значно ускладнить експлуатацію стратегічної авіації з "Енгельса",

– наголосив головний редактор Defense Express.

Потрібно також розуміти, що Військово-космічні сили Росії повністю зав'язані на цій стратегічній авіабазі, адже саме там відбувається споряджання крилатими ракетами типу Х-101. "Енгельс" фактично вимушені використовувати, тому що там зберігається відповідне обладнання.