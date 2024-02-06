Мама та немовля – немісцеві: нові деталі ворожого удару по готелю в Золочеві

6 лютого 2024, 11:56
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Росія вночі вдарила по Золочеві Харківської області. Окупанти знищили готель, у якому були люди.

 Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що 21-річна жінка, яка була на Харківщині з малюком – немісцеві. На жаль, дитину врятувати не вдалось. 

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Що відомо про матір з немовлям

Журналістка розповіла, що жінка з малюком оселились в готелі. Адже вони приїхали в гості. 

Лікарі не змогли допомогти, адже дитина була важка. Мама в лікарні,
– розповіла Анна Черненко.

За її словами, Росія знищила готель, який розташований у самому центрі селища міського типу Золочів Богодухівського району Харківської області. 

Сам готель невеликий – всього декілька кімнат на 3 поверсі. У решті приміщення на 1 та 2 поверхах були звичайні магазини. 

Анна Черненко розповіла, що вже знайшли камеру спостереження та перевіряють, чи немає під завалами людей. Однак, за попередніми даними, вже вдалось витягнути всіх. 

Трагедія на Харківщині

  • Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що Росія орієнтовно о 2:30 6 січня атакували двічі ракетами С-300. Вороги зруйнували триповерховий готель у Золочеві Богодухівського району. 
  • На жаль, у приміщенні були люди. Зокрема, немовля та жінки. На жаль, двомісячного хлопчика врятувати не вдалось, три жінки з пораненнями доправили в лікарню.
  • Серед потерпілих й мати немовляти – 21-річна жінка. Вона перебуває в хірургії в стані середньої важкості. Ще дві жінки 28 та 39 років – у задовільному стані. Вони перебувають в травматології з переламами кінцівок. 
Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблого малюка.
Автор: Діана Квасневська