Серед поранених – поліцейські: зросла кількість поранених унаслідок нічного удару по Харкову

Росія напередодні ввечері, 3 листопада, вдарила по Харкову керованими авіаційними бомбами. Окупанти пошкодили житлові будинки, супермаркет, машини та інші торговельні об'єкти.

Удару ворог завдав орієнтовно о 22:30 3 листопада. Кількість поранених зросла, пише 24 Канал з посиланням на поліцію Харківської області.

Дивіться також Багато травмованих, понівечені житлові будинки і супермаркет: усе, що відомо про атаку на Харків

Що відомо про наслідки атаки по Харкову

Станом на 01:15 (4 листопада – 24 Канал) через ворожий удар у Харкові постраждали 14 людей, серед яких четверо поліцейських,

– розповіли правоохоронці.

Рятувальники написали, що станом на 7:00 4 листопада за попередніми даними, 13 постраждалих. Проте остаточна інформація уточнюється.

Окупанти вдарили по Харкову та передмістю КАБами

Прокуратура Харківської області заявила, що окупанти атакували ввечері 3 листопада Харків та передмістя й поранили 15 людей. Зокрема, вороги вдарили:

орієнтовно о 21:00 – в лісосмугу у Шевченківському районі Харкова, у селі Питомник Дергачівської територіальної громади внаслідок авіаатаки горів житловий будинок;

близько 22:30 – пролунала ще одна серія вибухів. Росія влучила в проїжджу частину у Шевченківському районі Харкова. Там окупанти пошкодили супермаркет, багатоповерхівки, станцію метро, аптеки, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Ворог поранив 13 людей, з них 4 – правоохоронці.

Окрім того, в Холодногірському районі Харкова авіаційний боєприпас впав у річку біля ринку, окупанти пошкодили орієнтовно 50 торгівельних павільйонів. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

У селищі Мала Данилівка внаслідок ворожого авіаобстрілу ворог пошкодив кладовище та житлові будинки.