Пряме влучання: на Херсонщині внаслідок обстрілу загинув працівник працівник Управління поліції

Росія протягом доби атакувала Бериславський та Херсонський райони. Ворог вдарив по машині поліції та вбив працівника Управління поліції охорони.

Згодом окупанти навіть перешкоджали евакуації тіла загиблого. Варто зауважити, що вороги 22 серпня поцілили в критичну інфраструктуру, тож Херсон частково залишався без світла.

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Що відомо про цинічний удар окупантів

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що військові Росії атакували з безпілотника службовий автомобіль поліції.

Внаслідок прямого влучання загинув 38-річний працівник Управління поліції охорони. Під час евакуації тіла загиблого ворог повторно атакував уже службовий автомобіль управління патрульної поліції, через що автівка зазнала механічних пошкоджень,

– заявили в міністерстві.

Під час другого обстрілу окупанти поранили 48-річного місцевого мешканця.

Загалом через обстріл ворога поранень зазнали 11 людей.

Росія поранила немовля

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждало немовля.

Швидка доставила до лікарні хлопчика, якому лише півтора року. Він дістав вибухову травму та поранення руки,

– заявили в ОВА.

Прокудін зазначив, що дитина перебуває в реанімації у середньому стані тяжкості.

Важливо. З 24 лютого 2022 року, за даними Офісу генпрокурора, 570 дітей в Україні вбила Росія, ще 1 528 – зазнали поранень, 1 918 – зникли безвісти. Окрім того, росіяни депортували або примусово перемістили 19 546 неповнолітніх, з них повернули тільки 388.

Очільник Херсонської області перед тим відзвітував, що вороги протягом минулої доби поцілили в:

заклад культури;

житлові квартали населених пунктів області, зокрема – в 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків;

пошкодили газогін та приватні автомобілі.

Тільки протягом минулої доби 10 людей зазнали поранень через агресію росіян.