Ворожа атака на Хмельниччину: загорілися будинки, є поранені

Росія вночі проти 27 серпня знову вдарила по Хмельницькій області. Внаслідок атаки ворога поранена людина, уламки впали на будинки.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вночі українські військові збили над регіоном 8 ворожих цілей.

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Які наслідки атаки по Хмельниччині

Сьогодні вночі (проти 27 серпня – 24 Канал) під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків,

– написав Тюрін о 8:27 27 серпня.

За даними посадовця, вже відомо, що внаслідок нічної атаки:

виникло загоряння двох приватних будинків,

чоловік, який проживає в будинку, отримав контузію.

Глава ОВА також зазначив, що станом на ранок 27 серпня енергетики відновили світло у населених пунктах, де воно зникло після масованої атаки 26 серпня.

До речі, внаслідок удару 26 серпня ворог пошкодив об'єкти енергетичної інфраструктури. На щастя, немає жертв та поранених.