Понівечені фасади та величезна вирва: який вигляд має Київ після ворожого терору

Російська армія вранці 18 січня атакувала Київ, внаслідок чого загинули та постраждали люди. В Шевченківському районі міста утворилася величезна вирва, а також було пошкоджено фасади будівель навколо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру. Наразі на місці атаки у Києві перебувають правоохоронці.

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Який вигляд має Київ після російської атаки вранці

За даними слідства, вранці 18 січня 2025 року військові Росії здійснили ракетний удар по Києву.

Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю бізнес-центру, вхід до станції метро "Лук'янівська" Київського метрополітену та приміщення закладу харчування McDonald's. Також вибито вікна та пошкоджено фасади житлових будинків та щонайменше 10 автомобілів.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин Росії,

– наголосили у прокуратурі.

Наслідки ворожої атаки на Київ 18 січня / Фото Київської міської прокуратури

Згодом стало відомо, що у Києві не 4 загиблих, як повідомлялося раніше, а троє. Серед них були охоронець закладу харчування та двоє людей, які перебували в мікроавтобусі на вулиці в одному із районів столиці.

Наразі Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

До слова, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що 2 ракети, які летіли на Київ збила протиповітряна оборона. За словами полковника, подібні ракети важко збивати.

Ігнат також підкреслив, що одна з ракет була збита на малій висоті, а фрагменти збитої ракети не можуть розчинитись у повітрі. Тому наслідки протиповітряного бою в такій місцевості, як густонаселені міста, на жаль, трапляються часто.