"Справжнє пекло, люди досі під завалами": пані посол ЄС відреагувала на атаку Росії по Києву

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова емоційно відреагувала на одну з наймасштабніших російських атак на Київ від початку повномасштабної війни. Вона заявила, що столиця пережила "справжнє пекло", а значна частина міста палала після масованих ударів.

Про це Катаріна Матернова написала в соцмережах.

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Що каже пані посол про атаку?

За словами Матернової, сирени повітряної тривоги розбудили її серед ночі, після чого вона разом з іншими людьми вирушила до укриття. Вона зазначила, що ніколи раніше не бачила бомбосховище настільки переповненим, адже багато киян дослухалися до попереджень про можливу масштабну атаку.

Росія розв'язала пекло на Київ сьогодні. Здавалося, що велика частина міста палала. Люди провели ніч у бомбосховищах. Багато хто не встиг туди вчасно, загинули або зараз борються за життя у лікарні. Поки я пишу ці слова, багато людей досі перебувають у пастці під завалами палаючих будівель. Влада підтвердила 13 загиблих та десятки постраждалих. Поки що. Я боюся, що остаточна ціна буде більшою,

– написала дипломатка.

Матернова наголосила, що атака тривала понад 12 годин і стала однією з найбільших комбінованих повітряних операцій Росії проти Києва та інших українських міст від початку повномасштабного вторгнення. За її словами, окупанти застосували сотні ударних безпілотників, а також балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети, намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

Пані посол також описала наслідки ударів по столиці. За її словами, під вогнем опинилися майже всі райони міста, пошкоджені житлові будинки, торговельний центр, лікарня та інші цивільні об'єкти. Вона також повідомила, що вранці бачила пожежників, які навіть через багато годин після удару продовжували ліквідовувати наслідки російської атаки.

Це наша реальність. Кожен вечір в Україні відчувається як гра в російську рулетку. Ми не скаржимося. Ми тут, щоб робити свою роботу, і будемо робити її надалі. Але неможливо заперечувати психологічну ціну таких ночей,

– наголосила Матернова.

На масований удар по Києву відреагували й у Міністерстві закордонних справ Німеччини. У відомстві заявили, що кадри руйнувань вкотре демонструють безперервну жорстокість російської агресії проти України.

У Берліні наголосили, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до мирних переговорів, натомість продовжує використовувати ракетний та безпілотний терор проти цивільного населення, попри значні втрати російської армії на фронті.

У МЗС Німеччини також підтвердили, що разом із союзниками продовжать посилювати тиск на Росію та підтримувати Україну. Там підкреслили, що подальша допомога українській державі стане однією з ключових тем найближчого саміту НАТО.

Нагадаємо, унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч проти 2 липня постраждали щонайменше 86 людей, кількість жертв зростає. За даними міської влади, під час обстрілу було пошкоджено підстанцію швидкої медичної допомоги у Шевченківському районі, де поранення отримали медики та водії.

Один із парамедиків перебуває у вкрай тяжкому стані, загалом постраждали щонайменше п’ятеро працівників екстреної служби. Станом на ранок 70 постраждалих госпіталізовано, ще частину людей вдалося врятувати з-під завалів.

Внаслідок атаки також зафіксовано загибель людей, а у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. У різних районах Києва пошкоджено житлові будинки, готель та інші цивільні об’єкти, рятувальні роботи продовжуються на кількох локаціях.