Російські загарбники в неділю, 7 вересня, атакували Київ. В столиці зафіксовано десяток пошкоджень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Тимура Ткаченка, очільника Київської міської військової адміністрації.

Що відомо про влучання в Києві?

Станом на о пів на 10 годину ранку в Києві фіксують понад 10 локацій з пошкодженнями.

Серед них – прямі влучання в житлові багатоповерхівки в Святошинському та Дарницькому районах. Ворожі дрони залітали звичайним людям, у звичайні квартири – прямо у вікна,

– розповів про ситуацію глава КМВА.

За даними Ткаченка:

в 16-поверхівці в Святошинському районі пошкоджено останні 3 поверхи.

пошкоджено останні 3 поверхи. в одній з пошкоджених 9-поверхівок району спостерігають часткове руйнування з 4 по 8 поверх. Там загинуло 2 людей, серед них дитина. Окупанти вбили мати та її сина, якому було лише 3 місяці, а в батька важкі травми.

в іншій 9-типоверхівці зазнав пошкоджень 3 поверх. Там рятувальникам вдалося врятувати 9 людей.

На всіх локаціях тривають роботи, зазначив очільник КМВА.

Також, як він повідомив, в районі є займання автівок. Рятувальники ліквідовують пожежу в нежитловій зоні. Також є пошкодження даху одного з дитячих садочків. Вказується, що там фіксували невелике займання, яке швидко ліквідували.

Крім цього, постраждала оселя людей і в Дарницькому районі. Відомо, що ворожий дрон влучив у 4-поверховий будинок, попередньо є часткове руйнування 3 та 4 поверхів. Щонайменше 2 постраждалих.

Разом по місту маємо 2 загиблих, 17 постраждалих підтверджено, інформацію щодо інших – з'ясовуємо,

– повідомив Ткаченко.

Також він підтвердив пожежу в будівлі Уряду в Печерському районі. Крім цього, є повідомлення про локальні наслідки атаки в Голосіївському районі, зокрема вибиті вікна, окремі уламки на відкритій місцевості.

