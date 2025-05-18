Атака по Києву: куди впали уламки збитого російського БпЛА

Уночі неділі, 18 травня, Росія вкотре тероризувала мирне населення України Шахедами. Зокрема, падіння падіння уламків збитого ворожого БпЛА зафіксували в Києві.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську військову адміністрацію. Станом на 06:10 відомо про влучання в Голосіївському районі.

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Що відомо про наслідки атаки

Унаслідок нічної російської атаки пошкоджено дах нежитлової будівлі, на місці події працюють фахівці.

На щастя, обійшлося без пожежі та потерпілих.

Тим часом загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги!

– закликали в КМВА о 6:15.