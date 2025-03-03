Росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедами": була пожежа, постраждала жінка

Російська армія вночі 3 березня атакувала Кривий Ріг "Шахедами". Внаслідок цього у місті була постраждала.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Які наслідки атаки "Шахедами" по Кривому Рогу

Сергій Лисак зазначив, що у Кривому Розі внаслідок російської атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці, лікуватися вона буде вдома.

Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, 6 багатоповерхівок, авто,

– написав посадовець.

Наслідки ворожої атаки по Кривому Рогу 3 березня / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Він також зазначив, що, окрім Кривого Рогу, ворог також вдарив по Нікопольщині ввечері та вранці. Окупанти поцілили дронами-камікадзе по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих і поранених немає.

Загалом, за даними Лисака, оборонці неба ввечері та вночі збили 7 російських безпілотників.

До слова, росіяни також атакували Кривий Ріг ввечері 22 лютого. Тоді у місті було 5 постраждалих, а також була пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС.