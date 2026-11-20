Російські війська 20 листопада завдали подвійного удару по Кривому Рогу. З'явились кадри перших хвилин після прильотів по місту.

Їх оприлюднив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Ворог атакував прицільно

Вигівський повідомив, що ворожа ракета влучила по території ресторану в середмісті Кривого Рогу. В той момент всередині перебували родини з дітьми та персонал. На виклик туди також прибула бригада екстреної медичної допомоги.

У перші хвилини після атаки, за словами міністра, співробітники поліції та рятувальники взялися виводити цивільних у безпечне місце. Під час проведення евакуації окупанти завдали другого прицільного удару, спрямувавши на локацію безпілотник.

Наслідки російських ударів по Кривому Рогу: дивіться відео

Унаслідок ворожих атак загинула працівниця "швидкої" та 7-річний хлопчик. Поранень зазнали двоє рятувальників та двоє поліцейських. Постраждали й десятки містян, серед яких також є неповнолітні.

Від прильотів пошкоджено житлові будинки навколо епіцентру влучання, автівки і спецтехніку ДСНС. Очільник МВС зазначив, що роботу служб ускладнює постійна загроза ударів з повітря.

Окупанти продовжують тактику повторних ударів по тих, хто рятує. Терор, який не має жодного військового сенсу,

– наголосив Іван Вигівський.

Нагадаємо, раніше ми писали про удар по селищу Комишуваха, де ворог аналогічно завдав повторного удару в момент, коли на місце прибули екстрені служби для допомоги людям.