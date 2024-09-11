Атака по Львову 4 вересня: пораненій дівчині витягнули осколок, що зупинився на серці

Росія цинічно атакувала Львів вдосвіта 4 вересня запустивши по місту 13 ракет та десяток дронів. Ворог пошкодив 189 будинків, без дому залишились 52 сім'ї.

На жаль, Росія вбила у місті 7 людей, ще 60 – зазнали поранень. У лікарнях станом на 11 вересня перебувають 15 людей, багатьох вже виписали.

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Що відомо про стан людей

Сьогодні (11 вересня – 24 Канал) в лікарні досі перебуває ще 15 людей у різних станах. Одній дівчині витягнули осколок, який зупинився просто на серці. Багатьох вже виписали. Когось чекає довгий шлях реабілітації,

– розповів мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, всі люди, які втратили домівки, минулого тижня могли обрати, де жити: у готелі, містечку для переселенців чи у близьких.

Надалі кожна родина отримуватиме від міста компенсацію на оренду квартири, поки люди не повернуться у власне житло.

Трагічна атака по Львову / фото з фейсбуку Андрія Садового

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Андрій Садовий повідомив, що одразу після завершення пошуково-рятувальних робіт, комунальники почали розбирати завали та перекривати знищені дахи.

Намагалися зробити все, що можуть до початку опадів. Але руйнування значно більші за наші фізичні можливості. Це треба визнати одразу, щоб напрацювати чіткий план,

– пояснив міський голова.

За його словами, у Львові вибухова хвиля зачепила 38 вулиць у двох районах. Загалом пошкоджені 189 будинків, це житло, школи, комунальні та приватні установи. В більшості – це пам'ятки архітектури, або будівлі, які мають історичну цінність. Ворог знищив понад 3600 вікон і орієнтовно 300 дверей.

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Міський голова зазначив, що гроші на відновлення будівель не збирали, натомість запустили кампанію "#"ВізьмиБудинокПідОпіку". Згідно з нею, вже понад 35 організацій, фондів, підприємств та закордонних міст-партнерів погодились допомогти, проте цього мало.