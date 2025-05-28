ЗМІ назвали, який завод постраждав під час атаки по Зеленограду в Московській області
- У Зеленограді під час атаки постраждав завод, який перебуває під санкціями США.
- Там було влучання безпілотником.
У ніч проти 28 травня були удари по Підмосков'ю. Без наслідків не минулося. Деталі передає 24 Канал.
У Зеленограді під Москвою розташований технопарк "Елма". Тамтешні підприємства спеціалізуються на приладобудуванні, системах безпеки, оптиці, мікроелектроніці та електротехніці.
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Куди влучили у Зеленограді 28 травня
Зокрема, як повідомили російські ЗМІ, постраждав завод мікроелектроніки "Мікрон". До слова, він перебуває під санкціями США.
АТ "Мікрон" – найбільший російський виробник мікроелектроніки. Входить до групи компаній "Елемент", що належить акціонерній фінансовій корпорації "Система" та держкорпорації "Ростех". Займається розробкою чипів для російської системи платіжних карток "Мир". У березні 2022 року завод потрапив під чергові санкції США.
Журналісти ASTRA дізналися, що атака безпілотників у ніч на 28 травня була спрямована на завод "Мікрон". В одному з виробничих приміщень пошкоджено дах та частину будівлі. Але постраждалих немає.
Очевидці спершу заявили, що "не так сильно зачепило, як ми думали". Та потім уточнили, що все ж "шмаляє щось".
Наслідки влучання по заводу "Мікрон": дивіться відео (обережно, лайка!)
Також було атаковано Дубненський машинобудівний завод, де виробляють безпілотники "Оріон".